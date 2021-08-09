Азербайджан подавил еще одну провокацию армянской военщины

9 августа, 23:13

Вооруженные силы Армении 9 августа с 17:10 до 17:40 обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджанской Республики.

Огонь был открыт с позиций ВС Армении в поселке Араздейен Вединского района.

Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет, отмечается в информации Минобороны АР.

«Ответным огнем противник был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», — сообщает министерство.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.