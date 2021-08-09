ВС Азербайджана открыли ответный огонь, подавив огневую активность противника

Город Лачин пуст, в нем нет ни одного жителя, все закрыто, магазины не работают. В Лачине, кроме постов российских миротворцев и проезжающих автоколонн, ничего нет. Об этом пишет «Туран» со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур Азербайджана, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, на Лачинском кругу ему удалось увидеть только 3-4 автомобиля с армянскими номерами, тогда как через этот круг ежедневно проезжают азербайджанские колонны с многочисленной тяжелой военной техникой.

Как отмечает агентство, сотрудник вернулся из длительной командировки в Карабах, проехав по Губатлы, Агдаму, Кельбаджару, Физули, Джабраилу и Зангелану.

По договоренности, армянские автоколонны при сопровождении миротворцев проезжают по Лачинской дороге в Армению по нечетным дням недели, азербайджанские колонны по четным. Но если азербайджанцы строго придерживаются этого графика, то армяне ездят по этой дороге все дни недели. Во вторник, четверг и субботу армянские водители выжидают, когда азербайджанские колонны проедут утром в 9 часов с севера на юг, и вечером в 16 часов с юга на север, и ездят в этом временном промежутке, сказал источник агентства.

Он добавил, что азербайджанские и армянские водители по требованию русских снимают с автомобилей национальные флаги. Миротворцы говорят, что это делается для того, чтобы местное население не мешало продвижению колонн. Прежде были случаи забрасывания камнями автомобилей стоящими у обочин гражданскими людьми.

В Лачине офицер азербайджанской силовой структуры видел только российские флаги. Он беседовал с российским военнослужащим. Россиянин поделился своими впечатлениями сказав, что в разговорах с азербайджанцами он слышит рассуждения о необходимости мирной жизни. А откровенничающие с россиянином армяне часто с удовлетворением рассказывают, как армяне убивали турок.

Этот же миротворец ВС РФ считает, что российское военное присутствие в регионе не протянется дольше первых пяти лет.

Схема миротворческих постов и патрулей различается, в зависимости от географических особенностей района. Если в Агдаме, где горы низки (в районе села Шелли) мобильные патрули россиян ездят между азербайджанскими и армянскими военными постами, то в Лачине и Губатлы такое невозможно. Посты противоборствующих сторон размещены на склонах или хребтах гор, россиянам для патрулирования между ними дороги нет, и солдаты враждующих армий стоят друг перед другом.

В Кельбаджаре он видел много азербайджанских фермеров, живущих в палатках рядом с принадлежащими им стадами сельскохозяйственных животных, и пчелиными ульями.