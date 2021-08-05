В Азербайджане 47 тысяч человек приняли участие в экзамене по приему учителей

5 августа, 16:30

В Азербайджане четвертого августа завершился этап тестовых экзаменов конкурса по приему на работу учителей, начавшийся пятого июля.

Согласно сообщению Минобразования, на данном этапе экзамены сдали учителя по азербайджанскому языку и литературе, азербайджанскому языку (русский сектор), начальных классов, английского и немецкого языков, математики, информатики, изобразительного искусства, русского языка (азербайджанский сектор), русского языка и литературы, французского языка, музыки, истории, химии, физики, биологии, физкультуры и географии — в целом 46 930 человек.

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Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.