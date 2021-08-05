В Азербайджане 47 тысяч человек приняли участие в экзамене по приему учителей

В Азербайджане четвертого августа завершился этап тестовых экзаменов конкурса по приему на работу учителей, начавшийся пятого июля.
Согласно сообщению Минобразования, на данном этапе экзамены сдали учителя по азербайджанскому языку и литературе, азербайджанскому языку (русский сектор), начальных классов, английского и немецкого языков, математики, информатики, изобразительного искусства, русского языка (азербайджанский сектор), русского языка и литературы, французского языка, музыки, истории, химии, физики, биологии, физкультуры и географии — в целом 46 930 человек.