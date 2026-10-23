Президент и генеральный директор американской корпорации Nvidia Дженсен Хуанг в ходе встречи в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выступил с инициативой сделать республику хабом мирового физического искусственного интеллекта (Physical AI).

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Глава Nvidia высоко оценил поставленную президентом в самом начале новой индустриальной революции стратегическую цель превратить Казахстан в AI-нацию, государство, ориентированное на развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Кроме того, Хуанг предложил сделать Казахстан хабом мирового Physical AI», — говорится в сообщении.

Хуанг отметил, что для развития искусственного интеллекта необходимы прежде всего энергетические ресурсы, а также люди, обладающие знаниями в области науки, математики и технологий.

«Казахстан располагает значительным потенциалом для развития каждого из этих направлений», — подчеркнул он.

Глава Nvidia также указал на значительный прогресс, достигнутый за последний год в рамках сотрудничества с Казахстаном.

«Мы развиваем партнерские отношения с казахстанскими компаниями, включая Firebird AI KZ Ltd и Казахтелеком, а также поддерживаем Higgsfield — первого казахстанского технологического единорога, который стал заметным участником глобальной технологической экосистемы. Я очень впечатлен и горжусь той работой, которую мы проделали вместе», — пояснил он.

В свою очередь, президент Казахстана подчеркнул значимость визита главы компании Nvidia для укрепления двустороннего сотрудничества и выразил признательность за его личный вклад в развитие местной экосистемы искусственного интеллекта.

«Этот визит имеет для нас большое значение с точки зрения придания серьезного импульса сотрудничеству с Nvidia. Я хотел бы лично поблагодарить вас за вклад в укрепление нашего партнерства и за то, что вы делаете для Казахстана», — отметил Токаев.

Президент Казахстана также приветствовал партнерство Nvidia с компанией Higgsfield. По его словам, Казахстан гордится тем, что компания является частью этого технологического проекта. По итогам встречи Токаев наградил Хуанга орденом «Достык» («Дружба») I степени за вклад в развитие искусственного интеллекта в Казахстане.