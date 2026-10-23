Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к самой масштабной с 1967 года операции на Западном берегу реки Иордан по устранению действующих там военизированных группировок, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы эвакуируем жителей, мы будем ходить от дома к дому, мы вывезем оттуда оружие, и вся террористическая инфраструктура будет уничтожена», — приводит его слова издание The Times of Israel.

По словам премьера, сроки проведения операции будут объявлены позже. Нетаньяху заявил, что операция станет крупнейшей с 1967 года, когда Израиль установил контроль над Западным берегом.