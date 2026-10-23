Председательство в Совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда до следующего ежегодного заседания перейдет к Азербайджану, а пост заместителя председателя займет Венгрия.

Как сообщает Министерство экономики Азербайджана, соответствующее решение принято на заседании Совета управляющих фонда, состоявшемся в Ташкенте.

В ходе встречи обсуждались расширение деятельности фонда, укрепление инвестиционного сотрудничества между странами-участницами и развитие совместных экономических проектов.

Участники заседания подчеркнули роль Тюркского инвестиционного фонда в углублении экономической интеграции тюркских государств, стимулировании взаимных инвестиций и реализации совместных инициатив.

Также были рассмотрены вопросы организации деятельности фонда, расширения возможностей финансирования и сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев представил опыт создания двусторонних инвестиционных фондов с государствами-партнерами.

Он предложил укрепить взаимодействие Тюркского инвестиционного фонда с этими структурами и разработать механизмы совместного финансирования проектов.

В числе приоритетных направлений были обозначены поддержка трансграничных проектов, развитие малого и среднего предпринимательства, финансирование торговли, а также стимулирование кредитования в национальных валютах.

Кроме того, участники заседания отметили необходимость повышения эффективности деятельности фонда и совершенствования системы корпоративного управления.