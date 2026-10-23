Посол США в Турции Том Баррак не исключил, что Вашингтон может нанести удар по Ирану уже в предстоящие выходные.
По словам дипломата, президент США Дональд Трамп ранее четко обозначил позицию американской администрации в отношении Тегерана.
Вместе с тем Баррак подчеркнул, что Белый дом по-прежнему рассматривает возможность дипломатического урегулирования разногласий с Ираном и готов к заключению соглашения.
«Президент открыт для заключения сделки и готов к переговорам. Мы сидим за столом переговоров уже много-много месяцев», — заявил посол.