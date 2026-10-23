Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил нападение на судно у побережья Румынии в Черном море и выразил соболезнования семьям погибших.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Европейский союз выражает полную солидарность с Румынией после сегодняшнего утреннего нападения на судно у ее побережья. Выражаю искренние соболезнования семьям жертв», — заявил Кошта.

Он также высоко оценил усилия береговой охраны Румынии, продолжающей поисково-спасательную операцию.

По словам главы Евросовета, нападения у побережья стран ЕС в Черном море участились на фоне войны России против Украины.

«Подобные нападения неприемлемы и должны прекратиться», — подчеркнул он.

Кошта добавил, что Евросоюз сохраняет единую позицию в отношении войны России против Украины и выступает против усиления российских гибридных кампаний.

Напомним, что торговое судно KHORYV, ходившее под флагом Коморских островов и имевшее на борту граждан Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после удара беспилотника. Граждане Азербайджана были спасены, один из них получил легкие ранения.