Спецназ азербайджанской армии провел тактико-специальные учения в Нахчыване

Темой тактико-специального учения, проводимого в соответствии с «Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год», стало обезвреживание скрывающейся в здании и готовящейся создать панику среди гражданского населения и совершить диверсию провокационно-диверсионной группы условного противника.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе учений, проведенных командующим Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковником Керемом Мустафаевым и военнослужащими Вооруженных сил Турции, были проверены практические навыки личного состава, а также опыт ведения боевых операций в зданиях.