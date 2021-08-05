Спецназ азербайджанской армии провел тактико-специальные учения в Нахчыване

5 августа, 14:46

Темой тактико-специального учения, проводимого в соответствии с «Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год», стало обезвреживание скрывающейся в здании и готовящейся создать панику среди гражданского населения и совершить диверсию провокационно-диверсионной группы условного противника.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе учений, проведенных командующим Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковником Керемом Мустафаевым и военнослужащими Вооруженных сил Турции, были проверены практические навыки личного состава, а также опыт ведения боевых операций в зданиях.

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Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.