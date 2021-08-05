Введены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутных войск

5 августа, 10:24

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в рамках реформ, проводимых в азербайджанской армии, продолжаются мероприятия по созданию военной инфраструктуры, отвечающей современным стандартам, и организации службы войск.

Как сообщается на сайте Минобороны, в целях исполнения соответствующего распоряжения президента Азербайджана о создании командования Сухопутных войск, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько введенных в эксплуатацию военных объектов командования.

Сначала были возложены цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева на территории воинской части, была почтена память великого лидера.

Министр обороны осмотрел здание штаба командования Сухопутных войск. Было доложено, что в штабе действуют пункты, предназначенные для автоматизированных систем управления военными операциями и войсками в условиях современного общевойскового боя, а также учебные и служебные помещения.

Затем министр обороны ознакомился с условиями, созданными в административных зданиях управлений, входящих в состав командования, а также в солдатской казарме и огневом городке.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых и служебных условий личного состава воинских частей.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.