Гасанов посетил воинские части на освобожденных территориях

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, продолжаются строительные работы.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких новопостроенных и капитально отремонтированных воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях.
Проверив уровень боеготовности личного состава, министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.
Министру обороны было доложено о том, что комплексы оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей военнослужащих. В воинских частях предусмотрены оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы и генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения.
Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, vинистр обороны наградил группу отличившихся на службе военнослужащих ценными подарками.
Министр дал соответствующие указания по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.
В заключение генерал-полковник З.Гасанов пообедал с личным составом.