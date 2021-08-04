Ильхам Алиев выделил 7 млн. манатов на восстановление разрушенных школ в прифронтовых районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проведением ремонтно-строительных работ в образовательных заведениях, пострадавших в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Армении против территории Азербайджана.

Согласно документу, в целях обеспечения проведения ремонтно-строительных работ в пострадавших учебных заведениях города Гянджа, Агдамского, Геранбойского и Тертерского районов в связи с ликвидацией ущерба, нанесенного в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Армении против территории Азербайджанской Республики, из предусмотренного в государственном бюджете АР на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяется семь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.