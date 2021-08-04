Ильхам Алиев выделил 7 млн. манатов на восстановление разрушенных школ в прифронтовых районах

4 августа, 15:55

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проведением ремонтно-строительных работ в образовательных заведениях, пострадавших в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Армении против территории Азербайджана.

Согласно документу, в целях обеспечения проведения ремонтно-строительных работ в пострадавших учебных заведениях города Гянджа, Агдамского, Геранбойского и Тертерского районов в связи с ликвидацией ущерба, нанесенного в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Армении против территории Азербайджанской Республики, из предусмотренного в государственном бюджете АР на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяется семь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».