Азербайджан опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией

4 августа, 15:04

Сообщения о якобы предотвращении проникновения беспилотного летательного аппарата азербайджанской армии на территорию Армении является очередной ложью противоположной стороны и носят дезинформационный характер. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что беспилотные летательные аппараты не поднимались в воздух и не использовались в этом направлении.

«Распространяя такую информацию, армянская сторона пытается скрыть свои провокации, такие как обстрелы наших позиций, и ввести общественность в заблуждение. В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении находятся под контролем наших подразделений», — добавили в Минобороны.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».