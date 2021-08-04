Азербайджан опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией

Сообщения о якобы предотвращении проникновения беспилотного летательного аппарата азербайджанской армии на территорию Армении является очередной ложью противоположной стороны и носят дезинформационный характер. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве отметили, что беспилотные летательные аппараты не поднимались в воздух и не использовались в этом направлении.
«Распространяя такую информацию, армянская сторона пытается скрыть свои провокации, такие как обстрелы наших позиций, и ввести общественность в заблуждение. В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении находятся под контролем наших подразделений», — добавили в Минобороны.