Гасанов приказал армии быть готовой к провокациям Армении

2 августа, 11:26

2 августа на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание. В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Доведя до участников совещания задачи, поставленные президентом, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, Гасанов дал соответствующие приказы и указания командно-начальствующему составу в связи с выполнением этих задач.

Коснувшись событий, произошедших в последнее время на Кельбаджарском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, министр обороны приказал быть готовым к разного рода провокациям, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении, и немедленно пресекать их.

Министр потребовал обращать пристальное внимание к вопросам уточнения боевых планов, проведения мероприятий по приведению войск в высокую степень боеготовности и их перегруппировке в ходе интенсивных учений и тренировок, а также боевого и материально-технического обеспечения.

Говоря о мероприятиях, запланированных в азербайджанской армии на второе полугодие учебного года, генерал-полковник З.Гасанов дал указания командно-начальствующему составу о скорейшем завершении работ, ускорении мероприятий инженерного обеспечения войск, подготовки к зимнему периоду воинских частей, в частности, подразделений и позиций, расположенных в высокогорных районах, а также о дальнейшем улучшении медицинского обеспечения военнослужащих.

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Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

2 августа, 12:29

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна. По Конституции, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством, передает Sputnik Армения.

На выборах 20 июня победу одержала партия «Гражданский договор», во главе с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном.

По закону, сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.