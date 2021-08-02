«Есть понимание, что Ереван пытается манипулировать своим гарантом, подставлять и ставить его в неудобное положение перед Баку»

Активные попытки Армения дестабилизировать ситуацию по мирному урегулированию на Южном Кавказе, устраивая провокации на армяно-азербайджанской границе и стараясь вмешать в этот процесс своих западных спонсоров — все это не может не вызывать беспокойство у стран региона и не только. Перестать стрелять и провоцировать Азербайджан Армению призывает уже все мировое сообщество, а Баку и Москва в равной степени озабочены деструктивными действиями Еревана.

До каких последствий может «доиграться» Армения своими действиями по подрыву положений трехстороннего соглашения и миротворческих усилий России и Турции в этом вопросе?

По словам российского политолога и журналиста Евгений Михайлова, ему искренне жаль того, что армянский народ может вновь получить массу разочарований и горя в результате политических игрищ и провокаций своего же избранного правительства.

«Что мы видели ранее? Армения привела на пост премьера Никола Пашиняна, который обещал избавить страну от коррупции и разрешить проблему международной изоляции для улучшения жизни населения. Все лозунги оказались обманом и более того, ненавистный карабахский клан бывших президентов, а именно Пашинян, вверг Армению в абсолютно проигрышную войну с Азербайджаном, в результате чего погибли около 10 тысяч армянских мужчин, и страна понесла колоссальные как имиджевые, так и экономические потери. Кроме того, Баку полностью разрушил столетиями навязываемый миф о величии древнего народа и его претензий на чужие территории под прикрытием «великого северного гаранта» и безопасности существования самого армянского государства», — отметил российский эксперт в беседе с Minval.az.

Как считает Михайлов, армянский народ вновь поверил Николу Пашиняну который вскоре официально снова станет премьером в результате внеочередных парламентских выборов. Однако, по его словам, сейчас ситуация обстоит иначе – Пашинян подписал перемирие и, по мнению многих международных игроков, должен довести достигнутые договоренности до логического конца – полномасштабного мирного договора с Азербайджаном.

«Но, к сожалению, Ереван наступает на очередные грабли не сложившейся системы государственного управления. То есть, вновь пытается не спасти армянский народ и государство от нищеты и разрушения, а втянуть третьи силы и разжечь ещё больший конфликт на Южном Кавказе. При этом есть абсолютное понимание, что России, являющейся основным модератором миротворческого процесса, даже мысль о том, что в регион могут попасть якобы миротворцы из Франции и США, недопустима. Есть понимание, что Ереван пытается манипулировать своим гарантом, при этом всячески его подставляя и ставя в неудобное положение перед Баку», – подчеркнул наш собеседник.

По его мнению, все провокации на границе, которые армянская сторона устраивала и продолжает устраивать в течении июля имели лишь одну цель – обвинить Москву в неспособности защитить интересы Еревана и на этом фоне всеми силами втянуть в регион Францию и США, в противовес российским «национальным интересам», в которые, также, никак не входит конфликт с Азербайджаном, зарекомендовавшим себя в отличии от Армении надёжным партнёром и союзником.

«Сложно предугадать, когда все провокации закончатся, но очевидно лишь одно — Ереван всё равно упорно подталкивают к мирному договору и он его подпишет, несмотря ни на что. Но именно для того, чтобы этого не произошло, происходят провокации, которые странным образом совпадают с той или иной инициативой западных партнеров Еревана, что остались не у дел после 44-дневной карабахской войны. Когда Москва и союзники дожмут Ереван и, в том числе, произведут демаркацию и делимитацию границ – провокации станут уже неактуальны. И это, на мой взгляд, наступит уже скоро. Сейчас главное не поддаваться на обстрелы и не совершить Баку тех ошибок, на которых и пытается сыграть в дальнейшем Армения», — подытожил собеседник «Минвала».

Вадим Мансуров