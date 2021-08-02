«Есть понимание, что Ереван пытается манипулировать своим гарантом, подставлять и ставить его в неудобное положение перед Баку»

2 августа, 11:39

Активные попытки Армения дестабилизировать ситуацию по мирному урегулированию на Южном Кавказе, устраивая провокации на армяно-азербайджанской границе и стараясь вмешать в этот процесс своих западных спонсоров — все это не может не вызывать беспокойство у стран региона и не только. Перестать стрелять и провоцировать Азербайджан Армению призывает уже все мировое сообщество, а Баку и Москва в равной степени озабочены деструктивными действиями Еревана.

До каких последствий может «доиграться» Армения своими действиями по подрыву положений трехстороннего соглашения и миротворческих усилий России и Турции в этом вопросе?

По словам российского политолога и журналиста Евгений Михайлова, ему искренне жаль того, что армянский народ может вновь получить массу разочарований и горя в результате политических игрищ и провокаций своего же избранного правительства.

«Что мы видели ранее? Армения привела на пост премьера Никола Пашиняна, который обещал избавить страну от коррупции и разрешить проблему международной изоляции для улучшения жизни населения. Все лозунги оказались обманом и более того, ненавистный карабахский клан бывших президентов, а именно Пашинян, вверг Армению в абсолютно проигрышную войну с Азербайджаном, в результате чего погибли около 10 тысяч армянских мужчин, и страна понесла колоссальные как имиджевые, так и экономические потери. Кроме того, Баку полностью разрушил столетиями навязываемый миф о величии древнего народа и его претензий на чужие территории под прикрытием «великого северного гаранта» и безопасности существования самого армянского государства», — отметил российский эксперт в беседе с Minval.az.

Как считает Михайлов, армянский народ вновь поверил Николу Пашиняну который вскоре официально снова станет премьером в результате внеочередных парламентских выборов. Однако, по его словам, сейчас ситуация обстоит иначе – Пашинян подписал перемирие и, по мнению многих международных игроков, должен довести достигнутые договоренности до логического конца – полномасштабного мирного договора с Азербайджаном.

«Но, к сожалению, Ереван наступает на очередные грабли не сложившейся системы государственного управления. То есть, вновь пытается не спасти армянский народ и государство от нищеты и разрушения, а втянуть третьи силы и разжечь ещё больший конфликт на Южном Кавказе. При этом есть абсолютное понимание, что России, являющейся основным модератором миротворческого процесса, даже мысль о том, что в регион могут попасть якобы миротворцы из Франции и США, недопустима. Есть понимание, что Ереван пытается манипулировать своим гарантом, при этом всячески его подставляя и ставя в неудобное положение перед Баку», – подчеркнул наш собеседник.

По его мнению,  все провокации на границе, которые армянская сторона устраивала и продолжает устраивать в течении июля имели лишь одну цель – обвинить Москву в неспособности защитить интересы Еревана и на этом фоне всеми силами втянуть в регион Францию и США, в противовес российским «национальным интересам», в которые, также, никак не входит конфликт с Азербайджаном, зарекомендовавшим себя в отличии от Армении надёжным партнёром и союзником.

«Сложно предугадать, когда все провокации закончатся, но очевидно лишь одно — Ереван всё равно упорно подталкивают к мирному договору и он его подпишет, несмотря ни на что. Но именно для того, чтобы этого не произошло, происходят провокации, которые странным образом совпадают с той или иной инициативой западных партнеров Еревана, что остались не у дел после 44-дневной карабахской войны. Когда Москва и союзники дожмут Ереван и, в том числе, произведут демаркацию и делимитацию границ – провокации станут уже неактуальны. И это, на мой взгляд, наступит уже скоро. Сейчас главное не поддаваться на обстрелы и не совершить Баку тех ошибок, на которых и пытается сыграть в дальнейшем Армения», — подытожил собеседник «Минвала».

Вадим Мансуров

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Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

2 августа, 12:29

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна. По Конституции, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством, передает Sputnik Армения.

На выборах 20 июня победу одержала партия «Гражданский договор», во главе с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном.

По закону, сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.