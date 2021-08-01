Азербайджанский спортсмен завоевал чемпионский пояс в США

1 августа, 11:56

Азербайджанский спортсмен Эльгюн Ханогланлы завоевал пояс «Нью-Йорк» в соревнованиях «Extreme Cage Fighting» (ECF) по боям без правил в США.

Наш соотечественник победил в весовой категории до 57 кг. На соревнование поддержать Э. Ханогланлы пришли азербайджанцы, проживающие в таких городах и штатах США, как Массачусетс, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Вашингтон, пишет Report.

Э.Ханогланлы обыграв своего соперника за 23 секунды, поднялся на высшую ступень пьедестала почета с азербайджанским флагом.

После победы президент Бруклинского округа Нью-Йорка Эрик Адамс встретился с нашим соотечественником и поздравил его.

29-летний спортсмен сказал Report следующее: «Мой противник Джереми Руизл — один из сильнейших бойцов США. Свою победу посвящаю нашим шехидам и их семьям, погибшим в Отечественной войне. Был очень рад, что наши соотечественники пришли на поединок, чтобы поддержать меня».

Рассказывая о будущих планах, Э.Ханогланлы отметил, что в ​​декабре проведет еще один бой для защиты титула чемпиона. А в 2022 году примет участие на чемпионате мира. «Надеюсь, в следующий раз завоевать титул чемпиона мира и поднять азербайджанский флаг», — подчеркнул спортсмен.

﻿

Домингес принес Азербайджану еще одну олимпийскую медаль

1 августа, 15:07

Боксер сборной Азербайджана Альфонсо Домингес (81 кг) провел очередной бой на Летних Олимпийских играх Токио-2020.

Победитель Европейских игр встретился в полуфинале с чемпионом мира и олимпийских игр кубинцем Арленом Лопесом.

После победы над Д.Рузметовым (Узбекистан) и Б.Малканом (Турция) Домингес проиграл со счетом 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) и завоевал бронзовую медаль, отмечает АПА.

Эта награда стала второй в копилке сборной Азербайджана. До него 3-е место на олимпиаде в столице Японии заняла дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг).

Отметим, в составе нашей сборной в Токио поехали 44 спортсмена и 26 из них уже завершили выступление.