Азербайджанский спортсмен завоевал чемпионский пояс в США

Азербайджанский спортсмен Эльгюн Ханогланлы завоевал пояс «Нью-Йорк» в соревнованиях «Extreme Cage Fighting» (ECF) по боям без правил в США.

Наш соотечественник победил в весовой категории до 57 кг. На соревнование поддержать Э. Ханогланлы пришли азербайджанцы, проживающие в таких городах и штатах США, как Массачусетс, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Вашингтон, пишет Report.

Э.Ханогланлы обыграв своего соперника за 23 секунды, поднялся на высшую ступень пьедестала почета с азербайджанским флагом.

После победы президент Бруклинского округа Нью-Йорка Эрик Адамс встретился с нашим соотечественником и поздравил его.

29-летний спортсмен сказал Report следующее: «Мой противник Джереми Руизл — один из сильнейших бойцов США. Свою победу посвящаю нашим шехидам и их семьям, погибшим в Отечественной войне. Был очень рад, что наши соотечественники пришли на поединок, чтобы поддержать меня».

Рассказывая о будущих планах, Э.Ханогланлы отметил, что в ​​декабре проведет еще один бой для защиты титула чемпиона. А в 2022 году примет участие на чемпионате мира. «Надеюсь, в следующий раз завоевать титул чемпиона мира и поднять азербайджанский флаг», — подчеркнул спортсмен.