Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, который принадлежит миланскому «Интеру», хочет разорвать контракт.

Футболист прошлый сезон провел в аренде в Кальяри и хотел бы подписать с клубом из Сардинии полноценный контракт. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на журналиста Николо Скиру.

Футболист уже вышел на боссов «Интера» и обсудил с ними вариант о досрочном расторжении соглашения, которое рассчитано до 2023 года.

Пока неизвестно, готово ли Кальяри предложить хавбеку выгодный контракт. Также у него есть предложение от Бешикташа с зарплатой 2,5 миллиона евро в год и 500 тысяч евро в качестве бонусов.

На счету Наингголана в минувшем сезоне один гол в 22 матчах в Серии А за Кальяри.

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