Расходы на проведение Олимпийских игр в Токио превысили 20 миллиардов долларов, сообщает «Дождь» со ссылкой на The Wall Street Journal. Это делает нынешние соревнования самыми дорогими летними Играми в истории.

Когда Токио подавал заявку на проведение Олимпиады, власти рассчитывали на 7,4 миллиарда долларов расходов. Затем сумма выросла до 15,4 миллиарда долларов. Перенос Игр на следующий год из-за пандемии добавил к бюджету еще 2,8 миллиарда долларов. Самой большой статьей расходов была постройка восьми спортивных объектов специально для Олимпиады, в том числе Национального стадиона на 68 тысяч мест.

При этом доходы от Игр будут относительно небольшими для Японии. Из-за пандемии соревнования проходят почти без зрителей и при жестких ограничениях.

Кроме того, незадолго до открытия Игр один из их спонсоров, японская компания Toyota отказалась транслировать телевизионную рекламу на тему Олимпиады. Опрос, проведенный газетой Asahi Shimbun в середине июля, показал, что больше половины японцев не одобряют проведение соревнований в условиях пандемии и не верят, что власти смогут обеспечить их безопасность.

До этого самыми дорогими летними Играми считалась Олимпиада-2012 в Лондоне (14,9 миллиарда долларов), а зимними — Олимпиада-2014 в Сочи (около 22 миллиардов долларов).

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