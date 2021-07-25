

Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу, победив в дисциплине «стрит».

Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим — Джаггер Итон из США (35,35).

Хоригоме 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в «стрите». Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио, что позволило японской команде выйти на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду. Второй идет сборная Китая (3 золотые, 2 бронзовые награды), третье — спортсмены из США (1-2-4). Сборная России делит с командой Австралии четвертую строчку, имея в активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Скейтбординг дебютирует в программе Игр на Олимпиаде в Токио, решение о его включении было принято Международным олимпийским комитетом 3 августа 2016 года. Всего будет разыграно четыре комплекта медалей в двух дисциплинах у мужчин и женщин — «стрит» и «парк».

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Minval.az