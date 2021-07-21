Международный олимпийский комитет (МОК) проголосовал за признание шести международных спортивных федераций. Решение было принято единогласно на 138-й сессии организации, которая проходит в преддверии Игр-2020 в Токио, передает «Газета.ру».

МОК полностью признал Международный союз черлидинга (ICU), Международную федерацию ассоциаций муай-тай (IFMA), Международную федерацию самбо (ФИАС), Международную федерацию айсштокспорта (IFI), Всемирную ассоциацию организаций кикбоксинга (WAKO) и Всемирную федерацию лакросса (WL).

Новые олимпийские виды спорта могут войти в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Официальной датой рождения самбо, которое зародилось в СССР, считается 16 ноября 1938 года. В 2003 году Госкомспорта признал этот вид боевых искусств национальным и приоритетным видом спорта в России. В 2009 году спортсмены заявили о намерении войти в программу Олимпийских игр.

Самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета в ноябре 2018 года.

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