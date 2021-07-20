Отмена Олимпийских игр в Токио была бы самым простым решением, но Международный олимпийский комитет (МОК) этот вариант не рассматривал. Об этом во вторник на сессии МОК заявил президент организации Томас Бах.

В связи с пандемией коронавируса проведение Игр в Токио было отложено на год.

«Отмена была бы самым простым вариантом для нас: мы бы получили страховую выплату и перешли бы к подготовке к Играм 2024 года в Париже. Но вариант отмены мы никогда не рассматривали, МОК никогда не бросает спортсменов таким образом», — сказал Бах (цитата по ТАСС).

«Мы пошли на беспрецедентный шаг перенести Олимпийские игры. Сегодня могу сказать честно — мы не знали, что все будет настолько сложно, — заметил он. — С таким раньше никто никогда не сталкивался. На такое решение мы могли пойти только благодаря полному доверию со стороны наших японских партнеров».

Minval.az