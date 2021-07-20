Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено у людей, которые задействованы в организации Олимпийских играм в Токио. За прошедшие сутки положительный результат показали тесты у одного японского волонтёра, шести японских подрядчиков и одного иностранца, связанного с проведением Игр.

Кроме того, коронавирус выявили у иностранного спортсмена на территории Олимпийской деревни. Его уже поместили на двухнедельный карантин. Общее число инфицированных достигло 71, среди них 31 иностранец, сообщает «Лайф» со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Minval.az