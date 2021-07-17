Стороны проведут переговоры о продлении соглашения до 2023 года.

В новом контракте изменится зарплата Криштиану Роналду. Вместо 31 млн евро, полагающегося португальцу за оставшийся год нынешнего контракта, 36-летний игрок может начать получать 20 млн евро в год, пишет «Газета.ру» со ссылкой на журналиста-инсайдера Николо Скиру.

В предыдущем сезоне Серии А Роналду, напомним, стал лучшим бомбардиром розыгрыша, забив 29 голов. Также он стал лучшим голеадором Евро-2020 с пятью забитыми голами.

На данный момент, Криштиану получил право на отдых после выступлений за свою национальную команду, а его возвращение к тренировкам планируется на 25 июля.

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