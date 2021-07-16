Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне занимающий пост директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита», заявил, что не видит себя в будущем в политике. Об этом он рассказал в интервью «Чемпионату».

«Я уже отполитикался в 2007 году, когда баллотировался в парламент. Меня попросили, нельзя было отказаться. Я там участвовал в двух-трёх акциях. В этом не было для меня ничего нового <…> Было сразу понятно, что физически я не буду работать в Мариинском дворце. Я отказывался автоматом. Логично всё было», — сказал Аршавин.

По словам 40-летнего спортсмена, крест на его политических перспективах поставила произнесённая им в 2012 году после вылета сборной с чемпионата Европы фраза: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это ваши проблемы».

«Не являюсь ли я сейчас доверенным лицом Путина? Мне кажется, после «ваши ожидания — ваши проблемы» там <…> обычно говорят «поставьте вашу галочку», а тут на мне поставили крестик», — отметил он.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. В составе «Зенита» он победил в Кубке УЕФА и стал трёхкратным чемпионом России. В составе сборной страны атакующий полузащитник забил 17 голов в 74 матчах, выиграв бронзу на Евро-2008.

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