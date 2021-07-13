В интернете появился видеоролик, на котором главный тренер сборной Италии Роберто Манчини даёт предматчевую установку своим игрокам перед финальным матчем Евро-2020 с Англией.

На видео Манчини называет стартовый состав команды, а затем говорит: «Вы знаете, что делать».

В финале Евро-2020 Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Манчини — 3:2, напоминает RT. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



Minval.az