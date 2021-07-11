Лионель Мессии заявил, что долго мечтал завоевать первый титул со сборной Аргентины.

В ночь на воскресенье аргентинцы в финале Кубка Америки обыграли команду Бразилии со счетом 1:0. Месси завоевал первый значимый трофей в составе национальной команды.

«Мне нужно было избавиться от того убеждения, что я ничего не мог добиться со сборной. Я много раз был очень близок [к победе]. Я знал, что это случится, и нет лучше момента для победы, чем сейчас», — сказал Месси (цитата по ТАСС).

Месси 34 года, он является воспитанником академии испанской «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. В настоящий момент аргентинец находится без контракта, его соглашение с «Барселоной» истекло 1 июля. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом. Вместе с «Барселоной» он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и 10 раз побеждал в чемпионате Испании.

Minval.az