

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о будущем Дастина Порье и Конора Макгрегора в промоушене.

«Конечно, мы не хотим, чтобы бои так заканчивались. Дастин Порье будет драться за титул, а Конор вылечится, и мы проведем реванш. Возможно. Пока не знаю. Этот поединок не был закончен. Это неправильный конец. Посмотрим, как будут развиваться события. Пока никто не знает, на сколько выбыл Макгрегор», — заявил Уайт.

Напомним, что Порье одержал победу над Макгрегором после остановки боя доктором. Ирландец сломал ногу, оступившись в концовке первого раунда. Ему предстоит операция.

Minval.az