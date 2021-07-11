

В Лас-Вегасе на турнире UFC 264 состоялся поединок знаменитого ирландца Конора Макгрегора и американского бойца Дастина Порье. Бой закончился техническим нокаутом, после первого раунда Макгрегор не смог продолжить бой из-за перелома голеностопа.

В первом раунде Конор стремглав бросился в атаку и сразу же начал «бомбить» своего противника мощными лоукиками, памятуя, видимо, об итоге прошлого поединка между ними. Тогда именно такие удары принесли успех Порье. Но затем американец перевел бой в партер и начал откровенно забивать Макгрегора. После серии мощных ударов в конце раунда ирландца от нокаута спас только гонг.

А дальше случилась трагедия. Оказалось, что Макгрегор оказался на канвасе из-за того, что получил перелом голеностопа. Несмотря на тяжелейшую травму, ирландец «дожил» до конца раунда. В перерыве бой был остановлен. Таким образом, в матче-реванше победу снова праздновал Порье.

Стоит отметить, что до боя Макгрегор устроил трэш-ток, в ходе которого крайне жестко прошелся по Порье. Ирландец, в частности, несколько раз оскорбил жену американца.

Не остался в стороне и Дастин, который отвечал Макгрегору в том же духе. Таким образом, к поединку в Лас-Вегасе оба бойца подошли в атмосфере взаимной ненависти, передает РЕН ТВ.

Отметим, это уже третья встреча Конора и Порье в октагоне. В 2014 году ирландец вырубил противника в первом раунде, однако в 2021 году американец взял реванш и отправил Макгрегора в нокаут во втором отрезке поединка.

Кстати, до боя менеджер Макгрегора Оди Аттар поделился мнением о будущем спортсмена. По его мнению, следующим оппонентом Конора в октагоне должен стать действующий обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе.

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