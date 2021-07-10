На учениях Sea Breeze один из парашютистов исчез после прыжка — его нашли в море только спустя два часа. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 10 июля.

Во время отработки парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на большое расстояние от острова. Десантник был вынужден спуститься в море.

На его поиски бросили все силы морского и воздушного компонента учений Sea Breeze. В частности, в район поиска прибыл катер проекта Гриф Измаильского отряда Морской охраны, который обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного.

Десантника более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми его снарядили перед прыжком. Его благополучно спасли.

Minval.az