Сборная Италии по футболу перед финальным матчем чемпионата Европы закрылась на своей базе в Коверчано из-за случаев заражения коронавирусом среди журналистов, освещавших её встречи. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на La Repubblica.

После победы итальянцев в полуфинале над сборной Испании в серии пенальти положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали комментатор и два оператора государственной телерадиокорпорации Rai. Ранее они получили прививки, их заболевание проходит с лёгкими симптомами.

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