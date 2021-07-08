Командир 3-го армейского корпуса ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров освобожден от должности.

Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.

Г. Хачатуров в феврале этого года поддержал требование Генштаба об отставке правительства, подписавшись под соответствующим документом. Свое требование он позже подкрепил отдельным заявлением. Отец генерала, бывший начальник ГШ Юрий Хачатуров проходил обвиняемым по делу о свержении конституционного строя, вместе с бывшим президентом Робертом Кочаряном.

Minval.az