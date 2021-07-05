Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс умер в возрасте 24 лет, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея страны.

Причины смерти молодого вратаря пока не называются.

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