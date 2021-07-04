Защитник сборной Украины по футболу Виталий Миколенко назвал причину разгромного поражения от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 0:4.

«Всегда сложно отыгрываться после 0:2. Когда пропускаешь на первых минутах первого тайма и сразу после начала второго тайма. Психологически очень сложно. Играя против такой команды, как Англия, один мяч сложно отыграть, а два — на грани фантастики. Это нас немного надломило», — сказал Миколенко, слова которого приводит «Трибуна».

Англия в полуфинале встретится со сборной Дании на домашнем стадионе «Уэмбли». Встреча пройдет 7 июля.

Minval.az