

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье продолжает готовиться к третьему поединку с бойцом Конором Макгрегором. В 2014 году ирландец вырубил противника в первом раунде, зато в 2021 году Порье взял реванш и отправил Конора в нокаут во втором отрезке поединка.

Как сообщает «Чемпионат», Порье объяснил, почему заинтересован в новом противостоянии с Макгрегором, спортивная слава которого несколько померкла.

«Я принял решение легко. Если я лучший в мире, то я выйду и побью Конора, а потом буду биться за титул. Так что, по факту, я удвоил ставку на самого себя», — пояснил спортсмен.

По его словам, за титульный бой нельзя заработать даже треть того, что можно получить за бой с Макгрегором.

«Если я заработаю за бой с Конором в разы больше, то, как я уже говорил, я в первую очередь отец и муж, у меня свои приоритеты», — добавил Порье.

Напомним, поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье состоится 11 июля.

Minval.az