Сборная Италии одержала победу над национальной командой Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу итальянцев.

Победу сборной Италии принесли голы Николо Бареллы, отличившегося на 31-й минуте с передачи Марко Вератти, и Лоренцо Инсинье, отличившегося на 44-й минуте.

Бельгия ответила голом Ромелу Лукаку, реализовавшего пенальти на второй компенсированной к первому тайму минуте.

В полуфинале соперником Италии станет Испания, отмечает RT.

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