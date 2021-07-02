Сборная Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу победила команду Швейцарии — 1:1 (по пенальти 3:1). Встреча состоялась на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.

Испанцы вышли вперёд уже на восьмой минуте. Коке подал с углового с правого фланга, Жорди Альба мощно пробил с линии штрафной, и мяч рикошетом от ноги швейцарского полузащитника Денниса Закарии влетел в ворота. Вратарь альпийской команды Янн Зоммер был пойман на противоходе.

Автогол стал десятым на Евро-2020. Примечательно, что на всех предыдущих чемпионатах Старого Света вместе взятых футболисты забили в свои ворота лишь девять мячей.

В середине второго тайма счёт сравнялся. Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт у своей штрафной неудачно попал в партнёра по обороне Пау Торреса, мяч отскочил к сопернику, и Ремо Фройлер вывел на ударную позицию Джердана Шакири. Швейцарский капитан из выгодной позиции не промахнулся.

На 77-й минуте испанцы получили численное преимущество. За безрассудный подкат против Жерара Морено прямую красную карточку получил Фройлер.

Забить победный гол в большинстве команда Луиса Энрике так и не смогла — ни в основное, ни в дополнительное время. Швейцарцы отчаянно отбивались в обороне, а Зоммер ловил все направленные в створ ворот мячи.

В серии пенальти вратарь сборной Испании Унаи Симон отразил удары Фабиана Шера и Мануэля Аканджи, а швейцарский хавбек Рубен Варгас пробил над перекладиной. В итоге 3:1 в пользу «фурии роха».

Следующим соперником испанцев на чемпионате Европы станет победитель встречи между сборными Бельгии и Италии. Полуфинальная игра состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее в 1/8 финала Швейцария победила французов — 3:3 (по пенальти 5:4), напоминает «Лайф». При этом ещё за десять минут до конца основного времени действующие чемпионы мира вели с преимуществом в два мяча. Испанцы на этой стадии в дополнительное время одолели Хорватию со счётом 5:3.

Minval.az