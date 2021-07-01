«Манчестер Юнайтед» близок к оформлению сделки. Мадридский «Реал», которому принадлежат права на 28-летнего Рафаэля Варана, готов его отпустить за приемлемые деньги, учитывая то, что через год – летом 2022-го — истекает срок его контракта.

Первоначально «сливочные» хотели за игрока 70 млн евро, но сейчас его точно продадут за сумму в 50 млн евро, пишет «Газета.ру» со ссылкой на ESPN.

Также сообщается, что «МЮ» рассматривал кандидатуру Пау Торреса из «Вильярреала». Однако после вылета сборной Франции из чемпионата Европы на «Олд Траффорд» более активно занялся именно сделкой по Варану.

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