Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых богатых представителей смешанных единоборств (MMA). Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на South China Morning Post.

По данным источника, ирландец заработал за карьеру $400 млн. Отмечается, что в качестве гонораров спортсмен получил лишь $22 млн, а остальное было заработано на рекламных контрактах и доходах от бизнеса.

Второе место в рейтинге занял экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Его заработок составил $40 млн. При этом издание не уточняет, сколько боец получил за поединки, а сколько — за рекламу и бизнес.

Замкнул тройку самых богатых представителей MMA экс-чемпион двух дивизионов UFC канадец Жорж Сен-Пьер, который заработал $30 млн.

Четвертым стал бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжелом дивизионе Брок Леснар ($25 млн), а на пятой строчке расположился экс-чемпион UFC в легком и полусреднем весе Би Джей Пенн ($22 млн).

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