

На общевойсковом полигоне Олешковские пески в Херсонской области прошел этап военных международных учений Sea Breeze-2021.

Многонациональная тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В учениях принимали участие морпехи ВСУ, пограничники, военнослужащие морской пехоты США, Грузии и Республики Молдова.

«Тренировка была разделена на три этапа. Во время первого этапа тактическая группа получила задание выйти из района сосредоточения в район ожидания. Там командир тактической группы провел короткий брифинг на макете местности и поставил задачу командирам подразделений», — говорится в сообщении военного ведомства.

Второй этап учений в Олешковской пустыне – это непосредственно выполнение задания. По легенде, тактическая группа должна была выйти в тыл условного противника и уничтожить важные объекты инфраструктуры военного назначения.

Во время заключительного этапа военнослужащие совершили марш в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду.

Все действия отрабатывались условно, без боевых стрельб.



Minval.az