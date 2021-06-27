

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Штирии — восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Заезды проходили на автодроме «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге.

Вторым стал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третье место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, который в квалификации был вторым, но в связи с разворотом на пит-лейне в ходе пятничной свободной практики его отодвинули на три позиции стартовой решетки.

Ферстаппен одержал 14-ю победу в карьере и четвертую в этом сезоне. Он лидирует в общем зачете, набрав 156 очков. Вторым идет Хэмилтон (138), третьим — мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл» (96).

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