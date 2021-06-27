

Один из лидеров сборной Хорватии Иван Перишич заразился коронавирусом прямо накануне матча с Испанией.

За сутки до игры в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 нападающий получил положительный результат теста, говорится на сайте Хорватского футбольного союза.

Сейчас футболиста изолировали от команды. Другие игроки и персонал национальной команды сдали тесты на COVID-19, они отрицательные. Таким образом, Перишич проведёт как минимум десять дней в самоизоляции и в этот период не будет участвовать в матчах сборной Хорватии.

Напомним, что игра пройдёт в понедельник, 28 июня. Сборные Хорватии и Испании встретятся в рамках 1/8 финала Евро.

Minval.az