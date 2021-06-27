

На турнире по кулачным боям BKFC 18 экс-чемпион Bellator кубинец Эктор Ломбард победил техническим нокаутом в четвёртом раунде и стал чемпионом организации в полутяжёлом весе.

Ломбард сразу набросился на соперника, но Риггз выстоял в глухой защите, а в конце первого раунда перешёл в наступление. Ломбард был опасен в клинче и на ближней дистанции, но Риггз неплохо защищал голову и контратаковал. Тем не менее кубинец достал соперника в третьем раунде и открыл ему сильное рассечение и сам пропустил жёсткие удары навстречу. Он был вынужден брать паузы в атаках, чтобы сохранить силы до конца поединка.

В четвёртом раунде Ломбард оказался потрясён, после чего начал вести себя откровенно грязно: идти в борьбу, хватать соперника за трусы, а потом попал пальцем в глаз. Это был чистый удар, поэтому отказ от продолжения боя Риггза означал бы для него поражение техническим нокаутом. Риггз был готов продолжить, но ему не разрешил драться врач.

Minval.az