

По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня руководящий состав министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В начале руководство министерства возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, воздав дань уважения памяти великого лидера.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался состоянием их здоровья, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева.



Minval.az