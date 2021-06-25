Гран-при Турции «Формула-1» вновь внесен в календарь сезона — 2021.

Об этом сообщается на официальной странице соревнований в Twitter.

Соревнования в Стамбуле пройдут с 1 по 3 октября. Это будет 16-й Гран-при сезона.

Minval.az