Гран-при Турции «Формула-1» вновь внесен в календарь сезона — 2021.
Об этом сообщается на официальной странице соревнований в Twitter.
Соревнования в Стамбуле пройдут с 1 по 3 октября. Это будет 16-й Гран-при сезона.
Гран-при Турции «Формула-1» вновь внесен в календарь сезона — 2021.
Об этом сообщается на официальной странице соревнований в Twitter.
Соревнования в Стамбуле пройдут с 1 по 3 октября. Это будет 16-й Гран-при сезона.
Дата: 2021/06/25 18:14
Раздел: Спорт
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