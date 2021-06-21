

Сборная России по футболу уступила команде Дании в матче группового этапа чемпионата Европы и не смогла попасть в плей-офф.

Встреча заключительного третьего тура группы B, прошедшая в понедельник в Копенгагене, завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан. Голы у победителей забили Миккель Дамсгаард (38-я минута), Юссуф Поульсен (59), Андреас Кристенсен (79), Йоаким Меле (82). В составе сборной России отличился Артем Дзюба (70 — с пенальти).

Сборная России осталась с тремя очками и заняла четвертое место в группе B, уступив датчанам и финнам по разнице забитых и пропущенных голов.

Тем временем, футболисты сборной Бельгии обыграли команду Финляндии в матче чемпионата Европы.

Встреча заключительного третьего тура группы B, прошла в понедельник в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. Автоголом отметился голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецкий (74-я минута). Один мяч забил форвард бельгийцев Ромелу Лукаку (81). Игру посетили 18 545 зрителей.

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