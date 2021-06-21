43-летняя штангистка-трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио. Как сообщил Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии, Хаббард включена в женскую сборную по тяжелой атлетике и представит страну в соревнованиях в весовой категории свыше 87 кг.

«Я польщена и благодарна за поддержку, которые мне выказали столь многие новозеландцы», — сказала Хаббард.

Отмечается, что Хаббард выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для трансгендеров.

Международный Олимпийский комитет одобрил участие таких спортсменов еще в 2015 году.

До решения стать женщиной штангистка Лорел Хаббард носила имя Гэвин Хаббард. Хирургической операции по смене пола не было и все ограничилось гормональной терапией. Однако измененные правила МОК теперь позволяют Хаббард выступать на женских соревнованиях.

Minval.az