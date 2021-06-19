Сборная Испании сыграла вничью с командой Польши со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в испанском городе Севилья.

В составе испанцев мяч забил Альваро Мората (25-я минута), у поляков отличился Роберт Левандовский (54). На 57-й минуте встречи нападающий сборной Испании Жерар Морено не реализовал пенальти, попав в штангу.

На 55-й минуте в возрасте 17 лет и 246 дней на поле появился полузащитник сборной Польши Кацпер Козловский, заменивший Матеуша Клиха. Он стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. В матче первого тура группового этапа нынешнего турнира между сборными Англии и Хорватии (1:0) англичанин Джуд Беллингем вышел на поле в возрасте 17 лет и 349 дней. Предыдущим рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился на поле в матче чемпионата Европы 2012 года с датчанами в возрасте 18 лет и 71 дня.

Сборные Испании и Польши впервые встретились на чемпионате Европы.

Minval.az