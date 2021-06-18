

Финал чемпионата Европы по футболу могут перенести из Лондона в Будапешт, информирует издание The Times.

УЕФА примет это решение в том случае, если Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполняемость стадиона «Уэмбли» болельщиками из-за коронавируса. В то же время в Будапеште никаких ограничений нет. Сообщается, что УЕФА уже уведомил о своих возможных шагах власти Великобритании.

Напомним, что в Венгрии нет ограничений по максимальной вместимости арены имени Ференца Пушкаша из-за пандемии. Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между Венгрией и Португалией стал самым посещаемым футбольным поединком с начала пандемии коронавируса. На игре присутствовало больше 60 тысяч зрителей.

Minval.az