Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выступил с прощальной речью перед тем, как покинуть клуб.

«Настал один из самых трудных моментов в моей жизни. Тот момент, когда я вынужден попрощаться с «Реалом». Я хотел бы сделать это на нашем стадионе, на «Сантьяго Бернабеу». Спасибо «Реалу». Вы навсегда будете в моём сердце. Это было потрясающее, уникальное время. Надеюсь, что впереди меня ждут много лет игры на самом высоком уровне и новые трофеи. Говорю «до встречи», а не «прощайте», потому что я вернусь», — цитирует слова футболиста RT со ссылкой на Marca.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. С мадридцами 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, дважды становился обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, а также четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

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