Защитник Давид Луис ведет переговоры с «Марселем».

Видеть игрока в своей команде хочет наставник «провансальцев» Хорхе Сампаоли. Бразилец может достаться французам бесплатно, поскольку сейчас является свободным агентом, отмечает «Газета.ру».

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