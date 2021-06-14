Защитник Давид Луис ведет переговоры с «Марселем».
Видеть игрока в своей команде хочет наставник «провансальцев» Хорхе Сампаоли. Бразилец может достаться французам бесплатно, поскольку сейчас является свободным агентом, отмечает «Газета.ру».
Защитник Давид Луис ведет переговоры с «Марселем».
Видеть игрока в своей команде хочет наставник «провансальцев» Хорхе Сампаоли. Бразилец может достаться французам бесплатно, поскольку сейчас является свободным агентом, отмечает «Газета.ру».
Дата: 2021/06/15 0:45
Раздел: Спорт
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